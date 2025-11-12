Audi onthult design Formule 1-auto voor 2026

Audi R26 Concept voorproefje van Formule 1-identiteit van het team

Meedoen om te winnen, met strijd om de wereldtitel tegen 2030

Audi CEO Gernot Döllner: “Deelname aan Formule 1 is het volgende hoofdstuk in de transformatie van onze onderneming”

115 dagen vóór zijn allereerste race in de Formule 1 gaf Audi in het Audi Brand Experience Center in München een voorproefje van zijn deelname aan de koningsklasse van de wereldwijde autosport in 2026. Niet alleen onthulde Audi het kleurschema en design van zijn Formule 1-auto die in januari officieel wordt onthuld; ook blikte het merk met ambitieuze doelstellingen vooruit op zijn deelname aan de Formule 1.

“Met ons debuut in de top van de wereldwijde autosport maakt Audi een duidelijk, ambitieus statement”, verklaart Audi CEO Gernot Döllner. “Het is het volgende hoofdstuk in de vernieuwing van onze onderneming. De Formule 1 wordt voor ons een katalysator voor de verandering naar een efficiënter, sneller en innovatiever Audi.” Volgens Döllner stapt Audi in de raceklasse met een ambitieus maar realistisch stappenplan: “We gaan de Formule 1 niet in om er alleen maar bij te zijn. We willen winnen. Tegelijkertijd weten we dat je in de Formule 1 niet van de ene op de andere dag een topteam wordt. Het kost tijd, doorzettingsvermogen en lef om het gevecht met de gevestigde orde aan te gaan. Tegen 2030 willen we strijden om de wereldtitel.”

Formule 1-team wordt speerpunt van Audi’s nieuwe merkidentiteit

De Audi R26 Concept is een duidelijk statement en geeft een voorproefje van het kleurenschema en design van Audi’s eerste Formule 1-racewagen, die in januari officieel wordt onthuld. De livery is gebaseerd op de onlangs geïntroduceerde designfilosofie en de vier ontwerpprincipes van het merk: helder, technisch, intelligent en emotioneel. “We implementeren een designtaal die elk aspect van onze organisatie samenbrengt”, aldus Audi Chief Creative Officer Massimo Frascella. “Dit maakt het Formule 1-project tot een pionier voor onze nieuwe merkidentiteit, die in de toekomst zowel voor het F1-team als voor Audi als geheel wordt uitgerold.”

De Audi R26 Concept is één van de eerste uitingen van de nieuwe visuele identiteit van het merk, die wordt gedomineerd door minimalisme en geometrische lijnen. Het kleurenpalet bestaat uit titanium, carbonzwart en het nieuw geïntroduceerde Audi-rood. Als onderdeel van deze identiteit zal Audi tevens rode ringen implementeren, die selectief worden gebruikt om de aanwezigheid in de Formule 1 te benadrukken.

F1 als wereldwijd podium voor ‘Voorsprong door techniek’

Het Formule 1-project is een strategisch boegbeeld voor Audi en weerspiegelt de hernieuwde technologische, culturele en ondernemersspirit van het merk. Het project is bedoeld om zowel klanten als werknemers te inspireren. Ontwikkeling en racen vinden plaats binnen een economisch aantrekkelijk kader: een kostenplafond dat geldt voor alle teams zorgt voor een duidelijk omschreven budget en voorwaarden, terwijl het wereldwijde bereik van de Formule 1 sterke merkbekendheid en sponsormogelijkheden biedt. Wereldwijd is de Formule 1 al tientallen jaren een gevestigd sportplatform en het is met meer dan 820 miljoen fans de populairste sport ter wereld. In 2024 keken ongeveer 1,6 miljard TV-kijkers naar de races. De financiële waarde van Formule 1-teams loopt in de miljarden. Het toekomstige Audi F1-team heeft al drie multinationals als partners – adidas, bp en toekomstige titelpartner Revolut – en er is veel interesse om Audi in de Formule 1 te steunen.

Voor zijn deelname aan de Formule 1 heeft Audi begin dit jaar de Sauber Group in Zwitserland in zijn geheel overgenomen en daarmee de voorwaarden gecreëerd om het staatsinvesteringsfonds van Qatar als investeerder aan boord te halen. Aan het roer van het Audi F1 Project staan twee ervaren Formule 1-managers: voormalig Ferrari Team Principal Mattia Binotto en Jonathan Wheatley (ex-Red Bull), die rechtstreeks rapporteren aan Audi CEO Gernot Döllner. Qua coureurs vertrouwt het merk op een combinatie van ervaring en jeugdige energie met de geroutineerde coureur Nico Hülkenberg (Duitsland) en de jonge, talentvolle Gabriel Bortoleto (Brazilië).

Van autosporterfgoed tot Formule 1-nieuwkomer

Autosport maakt deel uit van het Audi-DNA en is altijd al een drijvende kracht geweest achter technologische vooruitgang en innovatie. Audi heeft elk autosportproject met vastberadenheid, moed, doorzettingsvermogen en teamgeest tot een succes gemaakt en is daarin altijd baanbrekend geweest: van de eerste Grand Prix-auto met middenmotor tot quattro vierwielaandrijving in de rallysport en diesel-, hybride en elektrische aandrijflijnen op Le Mans, in de Formule E en in de Dakar Rally. De betrokkenheid van Audi bij de Formule 1 is bedoeld om hier een vervolg aan te geven. Deze ‘pinnacle’ van de autosport wordt beschouwd als het zwaarste testlaboratorium ter wereld. De korte ontwikkelingscycli, minimale hiërarchie en snelle beslissingen zijn bedoeld als voorbeeld voor de hele onderneming. Tegelijkertijd zit Audi dicht op de nieuwste technologische ontwikkelingen en materialen. Dankzij de open competitie fungeert de Formule 1 als aanjager van technologie voor zowel elektrische mobiliteit als duurzame e-brandstoffen; twee topics die ook zeer relevant zijn voor de productiemodellen van Audi. Op deze twee gebieden bieden de F1-reglementen veel vrijheid en ruimte voor innovatie.

Ingrijpende veranderingen in de technische reglementen van de Formule 1 vanaf 2026 bieden Audi als nieuwkomer een ideale kans om deze klasse te betreden. Alle deelnemers moeten zich tegelijk vertrouwd maken met nieuwe regels en technologieën, zowel wat het chassis als de aandrijflijn betreft.

Mijlpalen en de reis naar de Formule 1

Sinds het voorjaar van 2022 ontwikkelt Audi de aandrijflijn voor de Formule 1 in Neuburg an der Donau, de enige operationele locatie van een F1-team in Duitsland. Deze aandrijflijn bestaat uit een V6 verbrandingsmotor (ICE) met een cilinderinhoud van 1,6 liter en turbotechnologie, een energieterugwinningssysteem (ERS) inclusief energieopslag (ES) en een elektromotor-generator unit (MGU-K), alsmede een elektronische regeleenheid (CU-K). Naast de krachtbron wordt ook de transmissie ontwikkeld in Neuburg. Samen met de power unit vormen ze de zogenaamde aandrijflijn. De nieuwe technische regels voor F1-aandrijflijnen focussen op een grotere relevantie van de technologie voor auto’s voor de openbare weg, met een nieuw hybride concept. Het vermogen van de elektromotor is verdrievoudigd en is in de toekomst vergelijkbaar met dat van de verbrandingsmotor, die vanaf 2026 wordt aangedreven door duurzame brandstoffen. Audi werkt hier sinds 2022 exclusief aan samen met het Britse bedrijf bp.

De conceptontwikkeling voor de ‘made in Germany’ F1 aandrijflijn begon in 2022. Slechts twee jaar later draaide de complete unit voor het eerst dynamisch in een racesimulatie op de testbank. Virtuele simulaties en digitale ontwikkeltools zijn hier bijzonder belangrijk, omdat het volgens de regelgeving pas begin 2026 mogelijk wordt om de nieuwe aandrijflijnen op een circuit te testen. Net als bij de productontwikkeling bij Audi spelen dynamische rijsimulatoren en digitale hulpmiddelen een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces. De eerste systemen voor gebruik op het circuit zijn nu klaar en worden vanaf december vanuit Neuburg an der Donau naar hun respectievelijke locaties verscheept.

Het team ontwikkelt en bouwt de raceauto’s in de F1-fabriek in Hinwil. De Zwitserse locatie is ook verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de raceactiviteiten. Daarnaast is er sinds de zomer van 2025 een technologie-workshop operationeel in Bicester, in het Verenigd Koninkrijk. De aanwezigheid in de zogenaamde ‘Motorsport Valley’ geeft het team toegang tot extra F1-expertise. Er is een intensieve technische samenwerking tussen de locaties om de voordelen en mogelijkheden van een fabrieksteam volledig te benutten door de naadloze integratie van de power unit en het chassis.

Eerste race in de Formule 1

Het toekomstige Audi F1-team beleeft in januari 2026 zijn echte publieksdebuut tijdens de officiële teamlancering. Kort daarna – eind januari – vinden de eerste officiële tests met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s plaats in Barcelona, nog steeds achter gesloten deuren. Tijdens vervolgtests in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari) test het Audi-fabrieksteam voor het eerst voor publiek in de Formule 1, voordat het langverwachte debuut van het merk in de koningsklasse van de wereldwijd autosport van 6 tot en met 8 maart plaatsvindt in Melbourne (Australië).

Reacties teamleden Audi F1-team

Mattia Binotto

“Dit is voor ons het spannendste project in de autosport. Het doel is duidelijk: tegen 2030 strijden voor kampioenschappen. Die reis vereist tijd, de juiste mensen en een mentaliteit van continue verbetering. We hebben onze route naar de top gedefinieerd en leggen daarvoor nu de basis. Formule 1 is één van de meest competitieve omgevingen. Fouten maken is onvermijdelijk, maar ervan leren is de kracht achter transformatie. Daarnaast is Formule 1 een teamprestatie: engineers, monteurs, designers, partners; elke bijdrage betekent een stap vooruit. Volgend jaar gaat Audi’s eerste F1-auto de baan op. Dat moment wordt het begin van iets bijzonders.”

Jonathan Wheatley

“Formule 1 gaat niet alleen over technologie; het gaat ook om mentaliteit, focus, veerkracht en vertrouwen zonder zelfingenomenheid. We krijgen te maken met tegenslagen, maar elke tegenslag is een leerervaring die gaat leiden tot nieuwe inzichten. Leren van fouten in een veilige omgeving maakt vooruitgang mogelijk. Wanneer de vijf startlichten in Melbourne volgend jaar doven, komt Audi voor de allereerste keer in de Formule 1 uit. We gaan een team zien dat gelooft in elkaar, in de missie en in ons onbegrensde potentieel.”

Massimo Frascella

“We willen een merk neerzetten dat in staat is een diepe emotionele connectie te maken, dat nieuwe samenwerkingsverbanden aangaat met gelijkgestemde merken en dat een wereldwijde community inspireert. De Audi R26 Concept is één van de eerste uitingen van onze nieuwe designtaal. We willen de meest opvallende auto op de grid hebben. We willen het merk zijn met het meeste lef buiten het circuit. En we willen een culturele impact creëren die verder gaat dan de grid.”

Meer informatie over de Audi R26 Concept en Audi’s deelname aan de Formule 1 is beschikbaar in de uitgebreide Engelstalige Audi Formule 1-persmap die hier te downloaden is.