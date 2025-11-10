Nieuwe Porsche Cayenne staat in de startblokken: wereldpremière live te volgen

Porsche presenteert op woensdag 19 november zijn tweede volledig elektrische SUV. De nieuwe Porsche Cayenne debuteert tijdens een digitale wereldpremière die vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd zal worden uitgezonden. Drie dagen later kunnen internationale media en fans van het merk het nieuwe model voor het eerst live ontdekken op het Icons of Porsche Festival in Dubai.

Meer dan twee decennia geleden slaagde Porsche erin de legende van het sportwagenmerk naar een nieuw marktsegment te brengen met de Cayenne. Sinds 2002 vertegenwoordigt de SUV de ideale mix van prestaties, veelzijdigheid en alledaagse praktische bruikbaarheid. Met de nieuwe Cayenne slaat Porsche nu een nieuw hoofdstuk open in het succesverhaal van de modelserie – met voortreffelijke rijdynamiek, uitstekend comfort over lange afstanden, compromisloze offroad-capaciteiten en de efficiëntie van moderne e-mobiliteit.

Gebaseerd op de nieuwste elektrische voertuigenarchitectuur van Porsche, stelt de nieuwe Cayenne nieuwe normen in het SUV-segment – zowel op het gebied van prestaties en laadmogelijkheden als comfort en digitale connectiviteit. De nieuwe Cayenne vult het bestaande aanbod van verbrandingsmotor- en plug-in hybridevarianten aan.

Porsche zendt de wereldpremière van de nieuwe Cayenne op 19 november 2025 vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd uit op het Porsche YouTube-kanaal. Daarna is het mogelijk om de onthulling terug te kijken.

Kort daarna, op 22 en 23 november, viert de nieuwe Cayenne zijn publieke première op het vijfde Icons of Porsche festival in Dubai, een van de belangrijkste merkevenementen in de regio. Vorig jaar trok het evenement ongeveer 28.000 sportwagenfans van over de hele wereld.