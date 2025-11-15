Twee Nederlandse coureurs in voorselectie voor prestigieuze titel Porsche Junior 2026

Voor getalenteerde jonge coureurs opent de selectie tot Porsche Junior een beslissende deur naar een professionele racecarrière. Sinds 1997 heeft het ontwikkelingsprogramma van Porsche vele fabrieksrijders, Le Mans-winnaars en wereldkampioenen voortgebracht. Twee getalenteerde Nederlandse coureurs maken deel uit van de twaalf koppige selectie die kans maakt op de prestigieuze titel van Porsche Junior 2026: Sam Jongejan en Flynt Schuring.

De Porsche Junior selectie vindt dit jaar op twee locaties plaats. Aanstaande zaterdag vinden interviews, tests en diverse assessments plaats in het Porsche Esports Performance Center (PEPC) in Keulen-Ossendorf — de thuisbasis van het Porsche Coanda Esports Racing Team. Op maandag en dinsdag tonen de kandidaten hun rijvaardigheid op het voormalige Portugese Formule 1-circuit in Estoril. Ze rijden daar in de 375 kW (510 pk) sterke 911 GT3 Cup (Generatie 992.1).

Twaalf kandidaten uit tien landen en van vier continenten

Voor het selectieproces van dit jaar mocht elk van de twaalf Porsche Carrera Cup series één jonge coureur tot 23 jaar nomineren. Vanuit de Porsche Carrera Cup Benelux is Sam Jongejan (20) afgevaardigd, de huidige vicekampioen van 2025. In zijn tweede volledige seizoen in de PCCB stond hij drie keer op het hoogste treetje van het podium en eindigde uiteindelijk dus als tweede in het algemeen klassement.

Daarnaast is er een tweede Nederlandse deelnemer: namens de Porsche Carrera Cup Deutschland neemt Flynt Schuring (19) deel. Schuring behaalde afgelopen seizoen drie overwinningen in de Duitse merkencup en eindigde als derde in het algemeen klassement van de Porsche Mobil 1 Supercup.

Naast de twee Nederlanders strijden nog tien kandidaten om de titel van Porsche Junior 2026: Janne Stiak (Porsche Carrera Cup Middle East), Alexander Tauscher (Porsche Carrera Cup Italia), Marcus Amand (Porsche Carrera Cup France), William Martin (Porsche Carrera Cup Great Brittain), William Siverholm (Porsche Carrera Cup Scandinavia), Enzo Trulli (Porsche Carrera Cup Asia), Matheus de Barros Comparatto (Porsche Carrera Cup Brasil), Zachary Vanier (Porsche Carrera Cup North America) en Bayley Hall (Porsche Carrera Cup Australia). Met een wildcard complementeert Paul Cauhaupé (Porsche Carrera Cup France) het twaalfkoppig gezelschap.

Uitgebreide begeleiding van Porsche Motorsport

De nieuwe Porsche Junior ontvangt maximaal 225.000 euro voor zijn campagne in de Porsche Mobil 1 Supercup 2026. Deze internationale serie vormt de top van het merkencup-ecosysteem van Porsche en wordt verreden in het voorprogramma van geselecteerde Formule 1-races. Kandidaten profiteren ook van de uitgebreide begeleiding van Porsche Motorsport, die alle belangrijke aspecten van een professionele racecarrière omvat – ondersteuning die talloze Porsche Juniors heeft geholpen een fabrieksstoeltje te bemachtigen.

De lijst van succesvolle alumni is lang: Timo Bernhard, Porsche Junior van 1999 tot 2001 en nu Porsche-merkambassadeur, en Marc Lieb (2000 tot 2002), wonnen de legendarische 24 Uur van Le Mans aan het stuur van de Porsche 919 Hybrid, behaalden titels in het FIA World Endurance Championship en boekten talloze andere individuele overwinningen, waaronder de 24 Uur van de Nürburgring en kampioenschappen over de hele wereld. In 2023 werd Thomas Preining (2017 tot 2018) gekroond tot de eerste DTM-kampioen in de geschiedenis van Porsche met de 911 GT3 R, dit jaar gevolgd door Ayhancan Güven (2020 tot 2021). Laurin Heinrich (2022) veroverde de GTD Pro-titel 2024 in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie en maakte afgelopen weekend een indrukwekkend Hypercar-debuut in het FIA WEC. Porsche 963-fabrieksrijders en voormalig Porsche Juniors Mathieu Jaminet (2016) en Matt Campbell (2017) werden dit jaar gekroond tot algeheel IMSA-kampioen.

Bron: Porsche