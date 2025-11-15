Buiten de gebaande paden met de Porsche Macan 4S

Met wonderlijke rotsformaties, kleurrijke luchtballonnen, oude grotten en culinaire lekkernijen is Cappadocië echt iets bijzonders. Evenals de nieuwe Porsche Macan 4S waarmee Christophorus deze populaire Turkse streek – vooral offroad – verkent.

Het is net na vijf uur ’s ochtends. Hoewel niemand precies weet wat er over een uur gaat gebeuren, staan er al veel mensen in de straten van het Turkse stadje Göreme. Ze hebben zich warm aangekleed, drinken thee, checken de accu van hun telefoon en wachten op het teken.

De nieuwe Porsche Macan 4S gaat zijn offroadcapaciteiten testen in Cappadocië, waarvoor hij standaard al uitstekend is uitgerust. Beide assen worden aangedreven door een efficiënte, krachtige elektromotor. Als Launch Control is geactiveerd, bedraagt het systeemvermogen 380 kW (516 pk) met een koppel van 820 Nm. Om slippen zo veel mogelijk te voorkomen, regelt de elektronica het samenspel van beide elektromotoren bijna in real time. Met andere woorden: Porsche Traction Management (ePTM) verdeelt het enorme vermogen binnen tien milliseconden – ongeveer vijf keer sneller dan bij conventionele vierwielaandrijvingen.

Er ligt sneeuw in Cappadocië, wat de plannen nog ingewikkelder maakt. Het kwik staat op min negen graden Celsius als het langzaam licht wordt in Centraal-Anatolië. Het vulkanische landschap met zijn mysterieuze rotsformaties tekent zich af in de mist aan de horizon en geeft een voorproefje van een gebied dat volgens een oude legende ooit als speelplaats van de goden diende. Het dunne laagje sneeuw – als een strooisel van poedersuiker – maakt het landschap nog magischer. Cappadocië zou honderdduizenden van deze bijzondere tufsteenformaties herbergen, die als asperges uit de grond lijken te schieten en doen denken aan puntmutsen en gigantische paddenstoelen.

Onderzoekers zijn het erover eens dat de natuur duizenden jaren nodig heeft gehad om dit ‘kunstwerk’ te maken. De mensen in Cappadocië zijn niet alleen onder de indruk van de rotsen, maar hebben er ook hun huizen en zelfs kerken in uitgehouwen. In 1985 werden de rotsformaties op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Op avontuur buiten de gebaande paden

Als de Matrix LED‑koplampen van de Macan 4S de eerste rotsformaties in Göreme verlichten, komt de zon al bijna op. Atıl Ulaş Cüce neemt ons mee over smalle paden die nog nooit van asfalt zijn voorzien. Deze Cappadocië‑expert leidt al bijna dertig jaar toeristen door het fascinerende landschap in het hart van Turkije, waaronder ook Porsche rijders. Maar volgens hem is nog nooit iemand zo diep in het landschap geweest als wij vandaag. Hoe dichter de Macan 4S de bergen nadert, hoe uitdagender de route wordt, die geleidelijk verandert in een hobbelige weg vol kuilen. Atıl’s gezicht verraadt zijn groeiende bezorgdheid.

Twee tikjes op het centrale display – en zijn glimlach is terug. De geactiveerde offroad rijmodus regelt de vierwielaandrijving op deze uitdagende paden. Een virtueel sperdifferentieel beperkt het snelheidsverschil tussen voor- en achteras, wat de tractie maximaliseert. Het chassis wordt in de eerste stand bovendien met twintig millimeter verhoogd. Kies je voor “special terrain”, dan biedt de Macan 4S een bodemvrijheid van veertig millimeter. Het optionele Offroad Design pakket zorgt tenslotte voor een aanloophoek van maximaal 17,4 graden aan de voorkant van onze auto. Het is unaniem besloten: deze 4×4 opties zijn een echte gamechanger. De Macan rijdt nu met vertrouwen en gemak door het terrein. Vanuit de voorstoelen zien we hoe heftig het pad wordt, maar we voelen geen enkele spanning in het onderstel of de aandrijving.

De telefoon van Atıl gaat, het teken waar we op hebben gewacht: bij zonsopgang gaan de heteluchtballonnen de lucht in. De sfeer verandert meteen in deze speeltuin van de goden. We parkeren de Macan 4S op een heuvel en zien hoe de vallei volstroomt met grote en kleine bussen. Tussen die bussen staan oude terreinwagens met ballonmanden op lange aanhangwagens. Ballonvaarten zijn nu de topattractie in Cappadocië. Als ze beginnen, draait het om zoveel meer dan bijzondere uitzichten alleen. Het gaat ook om het creëren van het perfecte plaatje.

Eén Porsche en honderd ballonnen

Even later stijgen de eerste twintig ballonnen op. De vlammen van hun branders verlichten de enveloppen van nylon en zorgen samen voor een adembenemend plaatje. Kleurrijke ballonnen zweven boven een vallei vol bijzondere rotsformaties terwijl de zon opkomt. Wat als kitsch zou klinken, is eigenlijk best magisch. En middenin dit alles staat de Macan 4S in Oak Groen Metallic Neo, als een object uit de toekomst. “Uniek, toch?”, vraagt Atıl met glinsterende ogen. Zelfs na al die jaren in Cappadocië is hij nog niet uitgekeken op dit uitzicht. En dat snappen we wel.

Het spektakel duurt pakweg een uur. Ongeveer honderd van de 170 officiële heteluchtballonnen zweven vandaag om ons heen. Dat aantal lijkt niet alleen gigantisch, het is het ook. Je zou het kunnen vergelijken met een bijenkolonie die allemaal tegelijk op zoek is naar nectar in dezelfde struik. We volgen een van de kleurrijke ballonnen naar zijn landingsplaats. De route voert ons door het rotsachtige landschap. De hoge, smalle rotsen staan daar als stille waarnemers, de bewakers van Cappadocië.

“Voordat de ballonnen begonnen te vliegen, nam ik toeristen mee om hier te wandelen”, zegt Atıl terwijl hij ons de weg wijst. “Sommige mensen komen nog steeds wandelen, anderen komen alleen voor de ballonnen. De tijden veranderen en ballonnen zijn nu de belangrijkste attractie.”

De Macan 4S laat zich op de weg van zijn zachtere kant zien en biedt een stille en zeer comfortabele rit, grotendeels dankzij de adaptieve luchtvering Porsche Active Suspension Management (PASM). Met zijn tweekleppentechnologie kan PASM de rebound- en compressiefasen afzonderlijk regelen en zo in een oogwenk overschakelen van performance naar comfort. Of andersom.

De achterasbesturing, voor het eerst beschikbaar op de Macan, biedt een stuurhoek van maximaal vijf graden. Nog een comfortabel pluspunt. Met een 15 procent directere stuurverhouding op de vooras is de toename in wendbaarheid het meest merkbaar bij dynamische prestaties. Maar de achterasbesturing kan ook helpen in het stadsverkeer en bij het manoeuvreren, waarbij de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen draaien bij snelheden tot ongeveer 80 km/u.

Bron: Porsche