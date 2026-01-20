Maritieme invloeden in de Porsche Macan Turbo Concept Lago

De samenwerking tussen Porsche en botenbouwer Frauscher wordt verder uitgebreid. Gelijktijdig met de presentatie van deFrauscher x Porsche 790 Spectre – een nieuw ontwikkelde sportboot die volledig is ontworpen rondom de elektrische aandrijflijn van de Porsche Macan – onthult Porsche de Macan Turbo Concept Lago, een verregaand gepersonaliseerd conceptmodel. De boot en de SUV vertonen in tal van designdetails een sterke gelijkenis.

Of het nu gaat om de Porsche Taycan, de Porsche Macan of de Porsche Cayenne Electric: Porsche heeft al zijn BEV modellen vanaf de basis ontworpen als puur elektrische sportwagen. Ingenieurs hebben de hieruit voortvloeiende technische vrijheid ten volle benut om technologisch het uiterste uit het voertuigontwerp te halen. De Oostenrijkse botenbouwer Frauscher heeft nu dezelfde benadering gekozen.

Frauscher x Porsche 790 Spectre

De nieuwe Frauscher x Porsche 790 Spectre is specifiek ontwikkeld voor het Porsche E-Performance aandrijfsysteem en volledig gebouwd rondom de hoogvoltaccu, de elektromotor op de achteras en de regelelektronica van de volledig elektrische Porsche Macan Turbo.

Het resultaat is een lichtgewicht, wendbare en efficiënte sportboot die nieuwe maatstaven zet in de maritieme wereld – net als de veelvuldig bekroonde Frauscher x Porsche Fantom en diens open ‘Air’ variant. Frauscher heeft voor de 790 Spectre een volledig nieuwe romp ontwikkeld die lichter, korter en smaller is dan voorgaande modellen. De aandrijfmodule, inclusief de 100 kWh accu en de 400 kW PSM motor, is grotendeels ongewijzigd gebleven.

De nieuwe boot wordt niet alleen aangedreven door Porsche, maar draagt in vele details ook het design DNA van Porsche. Net als in een Porsche bevindt de startknop van de Frauscher 790 Spectre zich links van het stuurwiel, de sportstoelen voor de bestuurder en passagier zijn beide voorzien van het Porsche embleem en de vijf ronde instrumenten met traditionele Porsche grafiek verwijzen eveneens naar het sportieve DNA uit Zuffenhausen. De nauwe banden worden daarnaast benadrukt door een exclusief conceptvoertuig op basis van de Porsche Macan Turbo, dat verregaand is aangepast door Porsche Exclusive Manufaktur. Door talrijke exterieur- en interieurkenmerken delen de boot en de SUV een uniforme stijl, waarmee de werelden van weg en water samensmelten.

Zowel bij Porsche als Frauscher speelt individualisering een centrale rol. Dit is direct zichtbaar in de exclusieve lak in de kleur Darkteal Metallic op zowel de boot als de elektrische SUV. Deze kleur is afkomstig uit het Paint to Sample programma, waarmee Porsche het aanbod van hoogst individuele exterieurkleuren uitbreidt. Een ander onderscheidend designelement met ruime personalisatiemogelijkheden zijn de sideblades. Op de Porsche Macan Turbo Concept Lago, voorzien van het opschrift ‘Frauscher x Porsche’, zijn deze uitgevoerd in carrosseriekleur; op de boot zijn ze afgewerkt in hoogglans zwart met het opschrift ‘electric’.

Porsche Macan Turbo Concept Lago

Omgekeerd heeft de 790 Spectre ook zijn stempel gedrukt op de Porsche Macan Turbo Concept Lago – onder meer met specifieke kenmerken uit het Sonderwunsch programma van Porsche. Zowel de bagageruimte voor als achter is bekleed met echt hout in nautische stijl. Dit hoogwaardige natuurlijke materiaal komt ook terug in de decoratieve elementen van de portierbekleding en de vloermatten, wat het gevoel van een scheepsdek oproept. In plaats van de Sport Chrono Stopwatch neemt een kompas het hoogste punt van het dashboard in.

De middenbanen van de stoelen zijn bekleed met maritiem textiel en harmoniëren met het leder in de kleur Crayon op de stoelwangen. Zelfs de ventilatieroosters zijn afgewerkt met leder in Crayon. Naast het lederpakket heeft Porsche Exclusive Manufaktur het conceptvoertuig verfraaid met contrasterende stiksels in de kleur Night Green. De verbinding tussen de twee werelden wordt gecompleteerd door identiek gepersonaliseerde sleutels voor zowel de boot als de SUV, elk afgewerkt in Darkteal Metallic.

“De Macan Turbo Concept Lago en de 790 Spectre tillen de samenwerking tussen Frauscher en Porsche naar een nieuw niveau”, zegt Jörg Kerner, Vice President Product Line Macan. “Samen met onze Oostenrijkse collega’s laten we zien hoe E-Performance, design en personalisatie over de merkgrenzen heen kunnen samensmelten tot een uniforme beleving.”

Terwijl de Porsche Macan Turbo Concept Lago voorlopig een designstudie blijft, is de Frauscher x Porsche 790 Spectre per direct te bestellen. Klanten kunnen nu ook de Porsche Cayenne Electric bestellen en personaliseren. De tweede volledig elektrische SUV van Porsche, die tot 850 kW (1.156 pk) levert in de Turbo uitvoering, is een ideaal en krachtig trekkend voertuig voor boottrailers. Afhankelijk van de uitrusting mag de nieuwe Porsche Cayenne tot 3,5 ton trekken.

Bron: Porsche