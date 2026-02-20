Helden met 1.000 pk: Porsche modellen met een vermogen van vier cijfers

Van legendarische Porsche raceauto’s tot elektrische SUV’s: dit zijn de modellen die de grens van 1.000 pk hebben doorbroken.

Twee iconen van Porsche. De een is een legende uit de autosport, de ander een SUV die de regels voor sportiviteit herschrijft. Op papier zijn ze totaal verschillend, maar ze delen één klein – of eigenlijk enorm – detail: beide beschikken over meer dan 1.000 pk. Dit is het verhaal van de Porsche modellen die vermogen naar het ultieme niveau hebben getild.

De Porsche Cayenne Electric • De krachtigste productie Porsche ooit

De nieuwe Porsche Cayenne Electric is niet alleen de krachtigste productieauto die Porsche ooit heeft gemaakt, hij zet ook een nieuwe standaard voor performance SUV’s.

In Turbo uitvoering levert de volledig elektrische SUV tot 850 kW (1.156 pk) met Launch Control en 1.500 Nm koppel. Ondanks de ruime en comfortabele afmetingen zijn de prestaties buitengewoon. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 2,5 seconden en 0 naar 200 km/u neemt 7,4 seconden in beslag. de topsnelheid bedraagt 260 km/u.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een krachtige nieuwe elektrische aandrijflijn en directe oliekoeling van de elektromotor op de achteras van de Turbo versie, wat zorgt voor een hogere output en efficiëntie. De elektrische Cayenne combineert dit overweldigende vermogen met vierwielaandrijving en geavanceerde technologie, waardoor het niet alleen de krachtigste productieauto van Porsche is, maar ook een van de meest veelzijdige.

Ondanks de enorme prestaties is de Porsche Cayenne Electric ontworpen voor lange afstanden. Hij is beschikbaar met een laadvermogen tot 400 kW en een actieradius tot 642 km. Daarnaast kan de auto tot 600 kW aan energie terugwinnen tijdens het remmen; dat is recuperatie op Formule E niveau.

De Porsche 917/30 CanAm Spyder • De originele 1.000 pk Porsche

De Porsche 917/30 stamt uit een gouden tijdperk van de autosport. Lang voordat straatauto’s in de buurt kwamen van vermogens met vier cijfers, had Porsche de magische grens van 1.000 pk in de racerij al doorbroken. Gebouwd voor de Noord-Amerikaanse CanAm serie in de vroege jaren zeventig, beschikte de Porsche 917/30 over een 5,4 liter twaalfcilinder boxermotor met twee turbo’s die in race-afstelling ongeveer 1.115 pk leverde. Tijdens tests, met de turbodruk maximaal opgeschroefd, kon dit vermogen echter nog veel verder stijgen.

In tegenstelling tot de meeste moderne raceklassen, die worden gereguleerd door ‘Balance of Performance’ regels, kende de CanAm destijds vrijwel geen limieten voor het motorvermogen. Hierdoor konden de ingenieurs van Porsche streven naar het ultieme vermogensniveau.

Als gevolg hiervan domineerde de Porsche 917/30 het CanAm kampioenschap. Met Mark Donohue achter het stuur won een Porsche 917/30 zes van de acht races in het kampioenschap van 1973 en sleepte de titel binnen. De prestaties waren zo overweldigend dat dit effectief het einde van de serie in zijn originele vorm betekende, omdat de organisatie worstelde om de escalerende snelheden en kosten in de hand te houden.

In augustus 1975 gaf de Porsche 917/30 echter nog één laatste, sensationele voorstelling: op de 4,28 kilometer lange Talladega Superspeedway in Alabama zette Donohue met een gemiddelde snelheid van 355,86 km/u een nieuw wereldrecord neer dat 11 jaar lang standhield. Voorzien van nieuwe intercoolers leverde de Porsche 917/30 bij dit afscheid maar liefst 1.247 pk.

De Porsche 917/30 draaide om meer dan alleen brute kracht. Hij pionierde met aerodynamische ontwikkelingen die zorgden voor enorme downforce en beschikte over instelbare turbodruk. Hiermee konden coureurs de vermogensafgifte tijdens een race aanpassen om de motor te sparen en brandstof te besparen. Zelfs naar moderne maatstaven blijven het vermogen, de acceleratie, de topsnelheid en het uithoudingsvermogen van de Porsche 917/30 grensverleggend.

De Porsche Taycan Turbo GT • Elektrisch op de weg en het circuit

De Porsche Taycan Turbo GT is het vlaggenschip van de Taycan reeks. Er zijn momenteel twee versies: de Porsche Taycan Turbo GT en de Porsche Taycan Turbo GT met Weissach Pakket.

De twee auto’s beschikken over 1.048 pk bij gebruik van Launch Control in overboost. Het resultaat is – zonder overdrijving – adembenemend. De Porsche Taycan Turbo GT accelereert van 0 naar 100 km/u in 2,3 seconden, terwijl de Porsche Taycan Turbo GT met Weissach Pakket dit nog iets sneller doet in 2,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 290 km/u voor de reguliere uitvoering, terwijl de versie met Weissach Pakket doorgaat tot 305 km/u.

Beide modellen zijn voorzien van ‘Attack Mode’, als onderdeel van het Sport Chrono Pakket. Met één druk op de knop is gedurende 10 seconden 120 kW extra vermogen beschikbaar. Dit is vergelijkbaar met de push-to-pass functie die de Porsche 99X Formule E auto’s gebruiken.

De Porsche 919 Hybrid Evo • De snelste auto op de Nürburgring

De Porsche 919 Hybrid Evo is gebaseerd op de 919 Hybrid raceauto die Le Mans en het WEC-kampioenschap won. Bij de Evo versie zijn echter enkele beperkingen verwijderd die normaal gelden binnen de competitiereglementen, waardoor het vermogen vrijkomt tot 1.176 pk.

In juni 2018 zette de Porsche 919 Hybrid Evo het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife, met Le Mans legende Timo Bernhard achter het stuur. Hij rondde het beroemde, 20,832 kilometer lange circuit in Duitsland in 5 minuten en 19,55 seconden. Met een gemiddelde snelheid van 233,8 km/u zette hij een record dat tot op de dag van vandaag staat. Tijdens dezelfde ronde bereikte de auto een topsnelheid van 369,4 km/u.

De 919 Hybrid Evo weegt slechts 849 kg, beschikt over actieve en verbeterde aerodynamica en genereert 50 procent meer downforce dan het WEC model.

De Porsche GT4 e-Performance • De toekomst van raceauto’s

De Porsche GT4 e-Performance geeft een hint naar hoe de raceauto’s van de toekomst eruit zouden kunnen zien. Deze experimentele, volledig elektrische raceauto maakt gebruik van elektromotor- en batterijtechnologie uit de Mission R conceptstudie en wordt actief getest tijdens diverse nationale en internationale evenementen.

De auto is gebaseerd op het chassis van de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, maar is voorzien van vierwielaandrijving en meer dan 6.000 unieke onderdelen. In kwalificatiemodus levert hij tot 1.103 pk, wat het benodigde vermogen biedt voor een zeer snelle ronde. Het vermogen kan echter ook worden teruggeschroefd naar 620 pk voor sprintraces, zoals in de Porsche Carrera Cup. Dit is voldoende voor een intensieve race van 30 minuten, waarbij de batterij in slechts 15 minuten van 5 naar 80 procent kan worden opgeladen.

Bron: Porsche