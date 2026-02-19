De nieuwe Audi RS 5: absolute topprestaties verpakt in een krachtige plug-in hybride

Eerste plug-in hybride RS-model van Audi Sport met 470 kW (639 pk) aan systeemvermogen en een koppel van 825 Nm

2,9-liter biturbo V6 benzinemotor gecombineerd met een elektromotor

Wereldprimeur voor een productieauto: quattro met Dynamic Torque Control brengt rijdynamiek op een nieuw niveau

Tot 84 kilometer puur elektrisch rijden

Onmiskenbaar RS: verbrede carrosserie, donkere Matrix LED koplampen, RS sportuitlaatsysteem en opvallende interieurdetails

De nieuwe Audi RS 5 Limousine en Avant zijn de eerste high-performance plug-in hybridemodellen (PHEV) van Audi Sport, boordevol RS-DNA en daarop afgestemde hybridetechnologie. De nieuwe RS 5 dekt een extreem breed spectrum aan rijdynamiek, variërend van de zo bekende, indrukwekkende RS-prestaties tot optimaal comfort voor dagelijks gebruik. Voor het eerst combineert Audi Sport in een aandrijflijn een 2,9-liter twin-turbo V6 met een vermogen van 375 kW (510 pk) en een elektromotor van 130 kW. Deze plug-in hybride aandrijflijn wordt vergezeld door een speciaal ontwikkeld RS sportonderstel met tweekleps schokdempers en een compleet nieuwe quattro aandrijflijn met Dynamic Torque Control. Deze laatste – een wereldprimeur voor een productieauto – maakt elektromechanische torque vectoring achter mogelijk. De koppelverdeling wordt verzorgd door een nieuw differentieel dat in milliseconden het koppel tussen de achterwielen kan variëren. Het resultaat: een ongekende wendbaarheid en maximale controle tijdens het rijden. De nieuwe Audi RS 5-modellen worden deze zomer leverbaar, tegen een verrassend scherpe prijs.

“Het uitgebalanceerde technische samenspel tussen verbrandingsmotor en elektromotor brengt bij Audi prestaties en efficiëntie op een nieuwe manier samen”, verklaart Audi CEO Gernot Döllner. “De RS 5 en het innovatieve aandrijfconcept markeren het begin van een nieuw tijdperk voor onze RS-modellen. Ze verwerken een nieuw niveau van dynamiek in de rijeigenschappen en verbeteren de dagelijkse bruikbaarheid nog verder dankzij innovatieve technologieën en het gemak van volledig elektrisch rijden.”

Doelmatige looks

De Audi RS 5 levert autosportprestaties voor op de openbare weg. Optisch zijn de Limousine en Avant zowel voor als achter ongeveer negen centimeter breder dan de Audi A5 basisversie en hebben ze verbrede spatborden gekregen, die ze het gespierde voorkomen van een echte ‘powerhouse’ verlenen. De driedimensionale Singleframe-grille met honingraatstructuur en de luchtgeleidende air curtains domineren het front. Achter zorgen een aerodynamische diffuser, kofferbakspoiler voor de Limousine en mat-uitgevoerde ovale uitlaatpijpen van het RS sportuitlaatsysteem voor sportieve looks, terwijl de tweede-generatie digitale OLED achterlichten met communicatiefunctie een technische touch toevoegen. Zowel overdag als ‘s nachts versterken donkere Matrix LED-koplampen en hun digitale dagrijlichtsignatuur met geblokte-vlagpatroon het doelmatige uiterlijk van de auto.

Dynamic Torque Control

De krachtige Audi RS 5 is het eerste RS productiemodel met een modulaire, geëlektrificeerde aandrijflijn waarin quattro en Dynamic Torque Control samenkomen. Aan de basis van het aandrijfconcept staan een verbeterde en 44 kW (60 pk) sterkere 2,9-liter biturbo V6 met 375 kW (510 pk) en een elektromotor met een vermogen van 130 kW. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 470 kW (639 pk) en een maximumkoppel van liefst 825 Newtonmeter.

De brandstof- en elektromotor worden aangevuld met een tiptronic achtversnellingsbak met koppelomvormer, een middendifferentieel dat de aandrijfkracht tussen de voor- en achteras verdeelt plus een volledig nieuwe transaxle-constructie achter met Dynamic Torque Control elektromechanische torque vectoring. Een aanstuurunit, overdrive tandwielen en een differentieel zorgen bij deze laatste samen voor een intelligente verdeling van het aandrijfkoppel tussen de achterwielen. Dat doen ze bijna volledig variabel en afhankelijk van de rijsituatie. Een regelunit berekent elke 5 milliseconden de optimale koppelverdeling.

Elektrische ondersteuning

De elektromotor en het 400-volt elektrische systeem worden gevoed door een accu met een capaciteit van 25,9 kWh (22 kWh netto). Ze dragen bij aan een acceleratie van 0 tot 100 km/u in slechts 3,6 seconden. Aanvullend heeft de Audi RS 5 een volledig elektrisch bereik van maximaal 84 kilometer en zelfs 87 kilometer in de stad. Met behulp van driefase wisselstroom (AC) laadt de krachtige plug-in hybride met maximaal 11 kW, waarmee de accu in slechts 2,5 uur tot 100 procent wordt opgeladen.

Een hoog batterijniveau (State of Charge, SoC) is essentieel om het maximale te halen uit de RS-specifieke rijstanden, zoals RS sport en RS torque rear. Wanneer deze worden geactiveerd, gaan prestaties boven alles. Om ervoor te zorgen dat volledige elektrische ondersteuning beschikbaar is – bijvoorbeeld voor torque vectoring – houdt de auto de laadstatus in de rijmodi RS sport en RS torque rear (waarin de focus op de achterwielen ligt en gecontroleerde drifts mogelijk zijn) op een hoog niveau van 90 procent. Dit betekent dat maximaal elektrisch vermogen voor sportieve manoeuvres of dynamische (tussen)acceleraties altijd voorhanden is.

Kenmerkende RS rijeigenschappen

Het nauwkeurige samenspel tussen alle onderstelcomponenten bepaalt de sportieve rijeigenschappen van de Audi RS 5. Eyecatchers zijn de geoptimaliseerde en RS-specifieke voor- en achteras, het RS sportonderstel met innovatieve tweekleps schokdempers, RS-getunede besturing, grote 20 inch wielen (21 inch exemplaren zijn optioneel beschikbaar) met speciale banden en krachtige stalen remmen (420 mm voor, 400 mm achter) of optionele keramische schijven (440 mm voor, 410 mm achter). Dankzij de tweekleppentechnologie bieden de schokdempers zowel comfort als een extreem sportieve rijervaring. De technologie vermindert merkbaar duiken en rollen en zorgt ervoor dat de dempers zeer snel reageren op veranderende wegomstandigheden.

Exclusieve sportiviteit

Aanvullend op het dynamische uiterlijk en het fraaie, sportief-luxueus uitgevoerde RS-interieur biedt het optionele Audi Sport-pakket voor de nieuwe Audi RS 5 Limousine en Avant het toppunt in sportiviteit. Het verrijkt de nieuwe RS 5 met exclusieve features, zoals tailormade en dynamisch gestylde voor- en achterbumpers, alsmede tweekleurige diamantgeslepen fantoomzwarte 21 inch velgen met matte accenten. Een RS sportuitlaatsysteem en de verhoogde topsnelheid tot 285 km/u zorgen voor nog aansprekendere prestaties.

Het exclusieve interieur is voor het eerst voorzien van contrasterende stiksels in Serpentine groen en messing. Aanvullend biedt het pakket een breed scala aan personalisatieopties, waaronder Bedford groene metallic lak. RS keramische remmen met bronskleurige remklauwen en carbon camouflage-elementen maken de exclusieve look compleet.

De nieuwe Audi RS 5-modellen worden gebouwd in het Duitse Neckarsulm. De Limousine en Avant zijn vanaf dit voorjaar in Nederland te bestellen, tegen verrassend scherpe vanafprijzen – dankzij de efficiënte plug-in hybridetechnologie – die binnenkort bekend worden gemaakt. De eerste leveringen beginnen naar verwachting deze zomer.

Op de hoogte blijven van de RS-modellen van Audi? Schrijf je dan hier in.