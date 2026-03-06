Zoeken

Audi RS 5 Avant takes on the Formula 1® Albert Park Circuit

The Audi RS 5 Avant arrives in Melbourne to take on one of the most iconic Formula 1® circuits in the world. Ahead of the 2026 Formula 1 season opener, watch the Audi RS 5 Avant complete a high-speed lap of the Albert Park Circuit pushing performance, precision, and technology to the limit.​

